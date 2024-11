Israels Heer meldete Zwischenfälle im Südlibanon

Am Mittwochvormittag machten sich bereits Zehntausende Flüchtlinge auf den Weg zurück in ihre Häuser im Südlibanon (siehe Video oben). Das israelische Militär verhängte unterdessen jedoch nächtliche Bewegungseinschränkungen. Diese würden bis Donnerstag um 7 Uhr gelten, teilte Armee Avichay Adraee auf der Plattform X mit. Zudem sei es der Bevölkerung verboten, in dieser Zeit den Fluss Litani Richtung Süden zu überqueren.