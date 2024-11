„Wollte schon als Kind in jede Kirche und Burg“

Wie haben die Ahnen gelebt? Die Urzeit hat es Jutta Leskovar, seit 2001 Sammlungsleiterin für Ur- und Frühgeschichte am Oberösterreichischen Landesmuseum, schon als Kind angetan: „Mich hat die Fernsehserie ,Es war einmal der Mensch’ begeistert. Ich war so ein Kind, das in den Ferien die Eltern in jede Kirche und in jede alte Burg zerrt“, schmunzelt sie bei unserem Interview, das im Museumsdepot in der Welser Straße in Leonding stattfindet. Ihr pittoreskes Büro sieht aus wie im Film, voller Bücher und Artefakte – sowie einem Indiana-Jones-Hut und einer Peitsche, die sie zum Berufsstart von einer Freundin geschenkt bekam.