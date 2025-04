Valerie Huber: „Fragen, die mich wach halten“

Valerie Huber ist Schauspielerin und Sängerin in Wien. Aktuell gilt die 29-Jährige als Shootingstar der Netflix-Serie „Kitz“. Aber auch schon im Kinofilm „Klammer – Chasing the Line“ begeisterte sie in der Rolle der Freundin von Franz Klammer. Ungewöhnlich: Huber ist auch Aktivistin. Sie präsentierte in Linz ihr druckfrisches Buch – voller Fragen.