Maul- und Klauenseuche kommt immer näher

Vorsicht geboten

Nun steht die Seuche sozusagen vor den Toren Österreich. „Es ist äußerste Vorsicht geboten. Die Maul- und Klauenseuche rückt gefährlich nahe an die österreichische Grenze heran. Schon ein einziger Fall hätte verheerende Folgen für die heimische Landwirtschaft“, sagt die zuständige Landesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP) angesichts der drohenden Gefahr. Denn in Ungarn und der Slowakei sind im Grenzgebiet zu Niederösterreich und dem Burgenland in den vergangenen Tagen mehrere Fälle von MKS aufgetreten. Deshalb werden am Samstag auch 23 Grenzübergänge (zwei davon in Niederösterreich) vorübergehend geschlossen. Im Burgenland werden zudem in den kommenden Wochen 660 Betriebe kontrolliert.