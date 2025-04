„Wenn es geht, zahle ich zurück, aber nicht jetzt“

Insgesamt 32.000 Euro habe ein Mauthausener (57) von seinem Ex-Schwiegervater veruntreut oder nicht zurückgezahlt – dabei hätte er nur wenig mehr als für das Begräbnis seiner verstorbenen Ehefrau abheben dürfen. Die Geschehnisse hatten ihm offenbar sehr zugesetzt, denn er brach am Freitag am Gericht Linz schon während der Aufnahme der persönlichen Daten in Tränen aus.