Diskonter lockt jetzt mit Ökostrom zum Hofer-Preis

Der Sitz der Hofer KG in Sattledt und die Zentrale der Energie AG Oberösterreich in Linz – diese Achse steht ab sofort besonders unter Strom. Denn: Ab 7. April bietet der Lebensmitteldiskonter Kunden Ökostrom an, der nachhaltig erschwinglich ist, wie das Handelsunternehmen betont.