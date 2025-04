Frau und Hund starben bei Frontalkollision mit Lkw

Die 70-Jährige aus St. Agatha im Bezirk Grieskirchen lenkte ihren BMW Mini am Freitag gegen 11.30 Uhr auf der Altheimer Straße – das ist die B148 – von Altheim kommend Richtung Braunau. In der Ortschaft Riedlham in der Gemeinde Weng im Innkreis geriet die Frau mit ihrem Wagen aus bislang unbekannter Ursache in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Lkw eines 53-Jährigen aus dem Bezirk Rohrbach.