Windenergie facht bei Miba weiter die Nachfrage an

Mehr als verdreifacht haben sich die Umsätze der Miba in der E-Mobilität in den vergangenen drei Jahren. Was hier gefragt ist? High-Tech-Widerstände und Batterietechnologien für E-Fahrzeuge. „Wir haben sehr früh mit dem Aufbau des Produktportfolios für die E-Mobilität begonnen, so können wir unseren Kunden optimal unterstützen“, sagt Mitterbauer.