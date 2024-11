Nächster EU-Geheimplan gegen das Verbrenner-Aus

Nur einen Tag nachdem die neue EU-Kommission in Brüssel ins Amt gewählt wurde, wird in Brüssel auch schon gearbeitet. Wie die „Krone“ aus Verhandlerkreisen erfuhr, wurde bei einem Treffen der Wirtschaftsminister auch ein neuer Geheimplan verfasst, der das Verbrenner-Aus ausbremsen könnte. Wie der Plan aussieht und welche Länder noch mit an Bord sind.