Was wusste Mette-Marit? Den Norwegern reicht es

Der 27-jährige Marius Borg Høiby stürzte das norwegische Königshaus mit Gewaltexzessen in eine tiefe Krise. Prinzessin Mette-Marit (51), seine Mutter, ist nun selbst in den Fokus geraten. Der Imageschaden ist enorm. Und was wusste die Prinzessin im blaublütigen Skandal?