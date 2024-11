„Breite-Schultern-Abgabe“ | Weihnachtswunder

Weihnachtswunder. Vielleicht kann man sich auf so eine „Breite-Schultern-Abgabe“ ja einigen. Wobei die Zweifel, wie man sich angesichts von 300 Verhandlern von ÖVP, SPÖ und Neos jemals wird auf ein gemeinsames Programm, ja, vielleicht sogar auf ein gemeinsames AMBITIONIERTES Programm wird einigen können, groß sind. Das haben gestern auch die Landeshauptleute bei ihrer Tagung am Traunsee in Oberösterreich zum Ausdruck gebracht. Die Landeshauptleute stellten dabei 16 Forderungen an die künftige Regierung auf und verlangten Tempo bei der Regierungsbildung. Das thematisiert auch Rainer Nowak in seinem Kommentar in der heutigen „Krone“. Er weist vor allem auf das auch nicht gerade beschleunigende System mit den 300 Verhandlern und Ampeln für die Fortschritte oder Nicht-Fortschritte bei den unterschiedlichsten Themenbereichen hin. Und Nowak meint, dass da oft die linke Hand nicht wisse, was die rechte gerade verhandelt. So könnte „dieses logistische Experiment auch ohne politisches Zutun scheitern“. Sollten die „absurden Massenmarathonverhandlungen“ Erfolg haben, dann würden wir von einem Weihnachtswunder schreiben, verspricht er. Ja, das können wir wirklich zusagen…