VSV-Feuerwehrmann Cannata war schon im NHL-Kader

Die Familie kommt nach

Schon am Freitag sitzt er im Bus nach Asiago, die Spiel- und Arbeitsgenehmigung ist eingetroffen. „Ich möchte in der Kabine als netter Kerl auftreten und alles dafür tun, damit sich die Jungs auf mich verlassen können“, sagt Cannata, der in Boston mit seiner Frau und zwei Kindern lebt. „Sie kommen im Dezember nach – das wäre für sie sonst viel zu schnell gegangen“, lacht Joe, der zuletzt in der ECHL fünf Spiele für Norfolk absolviert hatte. „Auch, weil sie kurzfristig einen Goalie gebraucht hatten“, sagt der „Feuerwehrmann“, der nun in Villach einspringt. In der nordamerikanischen AHL hat er in seiner Karriere insgesamt 121 Spiele gemacht, wurde sogar von den Vancouver Canucks einmal in die NHL beordert – allerdings ohne zum Einsatz zu kommen.