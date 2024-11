VSV reagiert! 34-Jähriger kommt als neuer Rückhalt

Seit 2012 ist Cannata im Profi-Eishockey tätig, machte in den Staaten in acht Jahren in der AHL 121 Spiele mit einem Gegentorschnitt von 2,73 pro Partie. Bevor er nach Frankfurt wechselte war er auch vier Jahre in Schwedens höchster Liga aktiv. „Wir konnten einen äußerst erfahrenen und bewährten Torhüter verpflichten, der uns in den kommenden richtungsweisenden Woche nicht nur sportlich, sondern auch mit seiner Erfahrung unterstützen wird“, betont General Manager Martin Winkler.