Trotz Lieferstopp der Russen sind Gasspeicher voll

„Der Speicherstand beträgt knapp 92 Prozent, das sind fast 93 Terawattstunden (TWh)“, klärt E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch nach der Sitzung des von Energielandesrat Markus Achleitner (ÖVP) einberufenen Landes-Energielenkungsbeirates am Mittwoch in Linz auf. Zum Vergleich: Der Jahresverbrauch in Österreich betrug im vergangenen Jahr 75 TWh. Zwar sei nur etwa die Hälfte des gespeicherten Gases für Österreich bestimmt, doch die Versorgungssicherheit sei gewährleistet, sagt Urbantschitsch.