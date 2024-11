Sündhaft bunt und grenzenlos

Ich war nie der große Spieler – vermutlich, weil ich schon immer Pech im Spiel hatte. Das ist der Preis für Glück in der Liebe. Trotzdem ist es ein Erlebnis, im Paris Hotel – so wie in jedem anderen Hotel in Las Vegas auch – durch die Hallen blinkender Spielautomaten zu schlendern. Gefüttert werden sie nur mit Scheinen und Kreditkarten, und trotzdem hallt der Klang von Münzen durch die Hallen, abgespielt von den Automaten selbst. So versprechen sie einen Gewinn, und sei er auch noch so klein.