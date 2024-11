„Dann wird die Ukraine Trumps Afghanistan“

Der Apfelstrudel hatte Priorität. Den schätzt Kurt Volker noch aus seiner Zeit an der US-Botschaft in Budapest. Mit seinen Kindern unternahm der Top-Diplomat oft Ausflüge von dort nach Wien. Und da durfte der Apfelstrudel niemals fehlen. So auch nicht beim Interview-Termin im Café Landtmann mit der „Krone“ und dem Nachrichtenmagazin „profil“, eingefädelt vom europäischen Forum Alpbach.