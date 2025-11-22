Mädchen (18) erwürgt
Tod auf Kreuzfahrtschiff: Ist Bruder der Mörder?
Anfang November wurde eine 18-Jährige tot an Bord eines Kreuzfahrtschiffs in eine Decke gewickelt und unter Schwimmwesten verborgen unter einem Bett aufgefunden. Eine Obduktion ergab: Anna K. wurde erwürgt. Ihr 16-jähriger Stiefbruder ist tatverdächtig.
Die Cheerleaderin, die Anfang dieses Monats in der Karibik an Bord eines Kreuzfahrtschiffes der Carnival-Reederei ums Leben kam, soll an ihrem Hals zwei blaue Flecken aufgewiesen haben, berichtet „ABC News“. Hinweise auf Fremdverschulden, Alkohol, Missbrauch oder Drogen gebe es nicht.
Crewmitglied fand Leichnam
Anna war im November mit ihrem Vater, der Stiefmutter und drei Halbgeschwistern zu einer sechstägigen Kreuzfahrt aufgebrochen. Kurz darauf wurde sie von einem Crewmitglied tot aufgefunden.
Annas Onkel Martin D. behauptet (siehe Screenshot im X-Beitrag oben): Ihr 16-jähriger Stiefbruder habe Annas ermordet, ihren „geschundenen“ Leichnam in eine Decke gewickelt und unter Schwimmwesten unter seinem Bett versteckt. Danach hätte er sich auf eben diesem Bett zur Ruhe begeben, als sei nichts geschehen.
Seiner Mutter hätte er auf ihre Nachfrage geantwortet, er habe Anna nirgends auf dem Schiff finden können. Ein weiterer 14-jähriger Stiefbruder, mit dem sich die beiden eine Kajüte teilten, habe nichts gewusst und nur „Schritte entfernt“ von Annas Leichnam übernachtet.
Annas Onkel merkt außerdem an, dass die Eltern dem minderjährigen Burschen zudem erlaubt hätten, an Bord des Schiffes Alkohol zu trinken.
Nach dem Auffinden von Annas Leiche kehrte das Schiff in den Hafen von Miami zurück. Polizeibeamte nahmen die Ermittlungen auf, sicherten Spuren und werteten Kameraaufnahmen aus. Bald geriet der Stiefbruder der 18-Jährigen ins Visier.
Anna hätte sich vor dem Burschen gefürchtet, gab Annas Exfreund zu Protokoll. Nicht nur, da er ständig ein großes Messer mit sich geführt habe. Sie habe öfter bei Freunden und nicht zu Hause übernachtet, da er sie ständig belästigt habe.
Bursche von Opfer besessen
Die „New York Post“ jedoch schreibt, der 16-Jährige sei von Anna vielmehr „besessen“ gewesen. Warum sich die beiden mit einem weiteren jüngeren Geschwisterkind die Kajüte teilten, gibt daher Rätsel auf. User auf Twitter vermuten, Anna sei von ihren Eltern dazu gezwungen worden.
Weitere Details wurden nicht bekannt. Der 16-Jährige soll sich aber nicht mehr in Polizeigewahrsam befinden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.