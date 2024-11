Fast alle Bezirke blau, Drama für ÖVP in Liezen

Stolze rote Hochburgen gab es im Bezirk Murtal einst viele – sie sind am Sonntag so gut wie alle gefallen: Judenburg, Knittelfeld, Zeltweg, Spielberg und Fohnsdorf wurden alle von Rot auf Blau umgefärbt, nur in Pöls-Oberkurzheim kann die SPÖ ihre Mehrheit mit einem Vorsprung von knapp zehn Prozentpunkten halten. Am deutlichsten können die Blauen in Hohentauern im Murtal zulegen – mit einem Plus von fast 30 Prozentpunkten kratzen sie dort an der 50-Prozent-Marke.