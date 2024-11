„Würde immer wieder Weg zu Kirche einschlagen!“

Wichtige Lebensstationen des Geistlichen

Nach der Matura 1983 am BG/BRG Lerchenfelderstraße studierte der heutige Dechant Theologie in Salzburg und in Graz, 1991 wurde er in Friesach zum Priester geweiht. Seither machte sich Kalidz stets in der katholischen Kirche in Kärnten verdient: als Kaplan in Wolfsberg, Pfarrprovisor von St. Gertraud im Lavanttal, Seelsorger in den Pfarren Kamp, St. Margarethen und Prebl sowie Dechant des Dekanates Wolfsberg.