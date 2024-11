Attacken auf Krampusse: „Wir brauchen Securitys!“

Beim Krampusumzug in der Gemeinde Hohenthurn am Samstag riss beispielsweise ein Zuseher an der Maske eines 15-Jährigen und schüttelte so kräftig daran, dass der junge Krampus mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Villach gebracht werden musste. Der Täter konnte flüchten, nun sucht die Polizei nach ihm.