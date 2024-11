Polizist rettet Bub (6) bei Krampuslauf das Leben

Blitzschnell reagierte ein Polizist der Bereitschaftseinheit (BE) am Samstag: Gegen 17.30 Uhr nahmen die Gesetzeshüter in unmittelbarer Nähe zu ihrem Standort in der Bahnhofstraße Hilfeschreie einer Frau wahr: „Sofort liefen die Beamten zur Frau, dessen Sohn gerade drohte, an einem verschluckten Zuckerl zu ersticken!“, schildert die Landespolizeidirektion die entscheidenden Sekunden.