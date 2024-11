Wenn Kinder & Frauen als Krampusse unterwegs sind

Kinder unter Krampusmasken

Die Kindergruppe zählt aktuell zwölf Mitglieder – und die sind bei den Läufen der Großen stets mit dabei. Wie auch bei den anstehenden Nikolo-Hausbesuchen. Besonders freut sich Felix aber auf den 7. Dezember, da kann er mit seinen Kollegen nämlich beim eigenen Lauf am Sportplatz in Gurk den Besuchern das Fürchten lehren. Kärntenweit zählen die Jungs übrigens zu den zwei einzigen, offiziell gemeldeten Kinderkrampusvereinen. Was sich künftig aber wohl ändern dürfte.