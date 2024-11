Drogen-Pfarrer und Komplize aus Haft entlassen

Selbst Anwältin Astrid Wagner zeigte sich auf Nachfrage der „Krone“ überrascht von den aktuellen Entwicklungen in der Causa Radoslaw P. Fakt ist: Jener Geistliche, der laut Staatsanwaltschaft in seiner Dienstwohnung in Gmünd (NÖ) ein Drogenlabor errichtet und dort in großen Mengen Methylaphetamin produziert haben soll, ist nun wieder auf freiem Fuß.