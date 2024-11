Herr der Masken: Die Berufung des Schnitzerkönigs

Mit seiner düsteren Gefolgschaft, deren gruseligen Mitterer-Masken und spektakulären Auftritten hat sich die 30-köpfige Gruppe mittlerweile landesweit einen Namen gemacht – weshalb bei ihrem eigenen Lauf am 14. Dezember in Nötsch im Gailtal auch mehr als 100 Vereine aus ganz Österreich teilnehmen wollten. Platz ist am Ende aber für „nur“ 18 Gruppen. Obmann Fabio und sein Vize Mario Nageler sind aber das ganze Jahr im Krampus-Modus. Denn neben ihren Hauptberufen restaurieren sie in ihrer kleinen aber feinen Werkstatt in Feistritz/Drau auch Masken.