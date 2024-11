Unfälle sorgten für zwei Verletzte und Blechsalat

Pkw donnerte in Pkw

Gegen 11 Uhr krachte es dann im Bereich der Autobahnausfahrt Landeck-Zams. Vor der Einmündung in die Bundesstraße hielt ein 65-jähriger Österreicher seinen Pkw an, wurde vom nachfolgenden Pkw einer 59-jährigen Einheimischen erfasst und durch den Aufprall in die Bundesstraße geschoben. „Der 65-Jährige wurde durch den Unfall verletzt und zur weiteren Abklärung von der Rettung ins Krankenhaus gebracht“, so die Exekutive.