Babyleiche in Mistkübel am Spitalsgelände gefunden

Viele Fragen sind nach wie vor offen. Die Einvernahmen wegen eines möglichen Anfangs-Tatverdachts gestalteten sich am Donnerstag bereits als schwierig. Der Vater konnte am Donnerstag in einer ersten Befragung keine zielführenden Angaben zu dem Verschwinden seines Kindes machen. Und die Mutter befindet sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand. Die Beamten der Mordkommission Tulzer ermitteln auf Hochtouren.