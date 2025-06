Drogenexzess vor der Haustür Gottes mitten in Wien

Sie spritzen sich Heroin neben der Kirche, schlafen auf dem Gehsteig und versetzen Anrainer in Angst: In der Kaiserstraße im siebten Wiener Gemeindebezirk hat sich vor allem bei der Lazaristenkirche, in unmitelbarer Nähe des Wesstbahnhofs und der Mariahilfer Straße, in den vergangenen Wochen eine offene Drogenszene gebildet. Die Situation spitzt sich zu.