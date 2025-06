Burschen traten bei Raub auf Mann in Wien ein

Mann vor Überfall in Gespräch verwickelt

Ein weiterer Raubüberfall ereignete sich in der Nacht im Bezirk Liesing. Dort wurde ein Mann am Heimweg von fünf Burschen in ein Gespräch verwickelt. Plötzlich sollen sie dann versucht haben, die Bauchtasche des 33-Jährigen zu entwenden. Als das nicht gelang, wurde der Mann zu Boden gebracht und die Jugendlichen traten mehrmals auf ihn ein. Kurz vor Mitternacht flüchteten die Burschen mit der Beute von der Perfektastraße aus in unbekannte Richtung.