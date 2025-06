Jugendliche aus Neubau leben Grätzel-Liebe vor

In zwei Stunden quer durch Neubau

Die Jugendlichen aus der Mittelschule Neubaugasse und der Fachmittelschule in der Burggasse haben in den rund zweistündigen Spaziergang alles hineingepackt, was sie in Neubau an Möglichkeiten für Bewegung, Unterhaltung und Wissen über den Bezirk finden konnten. Das Zielpublikum sind Schulen und Jugendeinrichtungen, die das spaßige Wetteifern in Kleingruppen während der warmen Jahreszeit bis Ende Oktober über wig.or.at/city-challenge buchen können. Zusätzlich gibt es für zwölf Bezirke auch „Do It Yourself“-Touren, die man selbst organisiert auf dem Handy absolvieren kann.