Verurteilter Brandstifter legte Feuer in Wien

Die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Koppstraße wurden am Samstag gegen 5.15 Uhr in der Früh alarmiert. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Wiener Berufsfeuerwehr bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Als diese abgeschlossen waren, trat der Mieter, in dessen Wohnung das Feuer ausgebrochen war, an die Polizei heran. Er gestand, den Brand selbst gelegt zu haben. „Der Mann sagte, er habe einen innerlichen Drang, Sachen anzuzünden“, sagte eine Polizeisprecherin.