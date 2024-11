„Dieser kranke Mann lebt unter der Menschenwürde“

Ein erbärmlicher Anblick bot sich rund einem Dutzend Personen am Dienstag in Salzburg-Lehen. Der Vermieter und die Erwachsenenvertreterin eines Mannes wollten in einem Wohnblock nach dem Schwerkranken sehen. Installateure sollten einen Wasserschaden beheben, der von besagter Wohnung ausgeht. Weil sie nicht in die Wohnung kamen, holten sie Hilfe.