Austria Salzburg geht als Leader in Aufstiegshit

Lässt Austria Salzburg zum zweiten Mal binnen 72 Stunden gegen den FC Pinzgau aus? Nach der Niederlage im Landescup-Halbfinale am Mittwoch kann die Frage am Samstag klar mit „Nein“ beantwortet werden. Die Violetten feierten in Saalfelden einen verdienten 2:0-Sieg.