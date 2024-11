Wann das Limit bei den Gastpatienten erreicht ist

Wer in einem Bundesland wohnt, aber in einem anderen behandelt wird, ist Gastpatient. In Wien gilt für diese schon länger eine Obergrenze, was jüngst für Streit gesorgt hat. Die Spitäler im Tourismusland Tirol bekommen viele Gastpatienten, besonders die Uniklinik Innsbruck. Alle Planeingriffe aus anderen Bundesländern kann man jedoch nicht aufnehmen. Auch, weil die Finanzierung Probleme macht.