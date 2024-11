Mann (31) fuhr ohne Führerschein und Zulassung

Drogenlenker auf A10 aus Verkehr gezogen

Am Nachmittag zogen Polizisten der Landesverkehrsabteilung auf der A10 (Tauernautobahn) in Fahrtrichtung Salzburg einen Drogenlenker aus dem Verkehr. Der 39-jährige Flachgauer fiel zuvor wegen seiner auffälligen Fahrweise auf. Bei der darauffolgenden Kontrolle wies der Mann deutlich erkennbare Merkmale einer Beeinträchtigung auf. Ein Alko-Vortest verlief negativ, ein Drogenspeicheltest hingegen positiv. Ein Sprängelarzt stellte in Folge die Fahruntauglichkeit fest. Dem Flachgauer wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wird angezeigt.