Modernisierung der Bahnhöfe hat begonnen

Investitionen in die Zukunft der Mobilität

Die Umsetzung der Projekte wurde in enger Abstimmung mit dem Land Salzburg und den Gemeinden entwickelt. Die Maßnahmen werden durch die Mittel der ÖBB-Infrastruktur AG, des Landes Salzburg und der Gemeinden Bad Hofgastein und Dorfgastein ermöglicht. Für einen modernen und barrierefreien Bahnhof werden in Bad Hofgastein rund 8,2 Millionen, in Dorfgastein rund 6,7 Millionen Euro investiert. Zusätzlich werden in beiden Bahnhöfen die elektronischen Stellwerke erneuert, die in die Betriebsführungszentrale Salzburg eingebunden sind. Dadurch werden zuverlässige, automatische Betriebsabläufe ermöglicht und so die Sicherheit und Qualität im Zugverkehr erhöht. Auch Investitionen in die Gleisanlagen sind geplant.