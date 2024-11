Neues Verfahren um umstrittenen „DDR-Bauer“?

Der Zuschlag ging, wie berichtet, an einen deutschen Unternehmer. Dieser ist Immobilienentwickler und hatte einen ehemaligen Schweinemastbetrieb aus DDR-Zeiten erworben. Dieser sollte als Nachweis für die Eignung als Bauer dienen. Starke Zweifel am „DDR-Bauern“ kamen nach dem Kauf auf. Daher wurde die Wiederaufnahme des Verfahrens geprüft. Die Entscheidung soll heute in der Kommissionssitzung fallen – falls es wirklich dazu kommt.