Neue Ausfallsorgen bei Red Bull Salzburg

„Wir haben immer noch die Qual der Wahl“, sagt Salzburgs Trainer Thomas Letsch in Hinblick auf das Heimspiel am Sonntag (14.30, live auf Sky). Die Ausfallliste verheißt dennoch nichts Gutes. Neben den Langzeitverletzten Maurits Kjaergaard (Sprunggelenk), Takumu Kawamura (Schlüsselbein) und Karim Konate (Knie) müssen weitere Spieler passen. Alexander Schlager laboriert weiter an seiner Adduktorenblessur, die „Krone“ berichtete. Mit Mamady Diambou gibt es einen Neuzugang im Lazarett. Der Malier leidet an einer Leistenverletzung. „Er hat schon länger Probleme“, erklärte Letsch. Eine Prognose zur Ausfallzeit des 22-Jährigen sei aber schwer abzugeben.