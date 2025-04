Salzburger sparen, Steirer sind am spendabelsten

Die Hasen hoppeln wieder: In zwei Wochen wird Ostern gefeiert. Für den Einzelhandel ist Ostern nach Weihnachten das zweitwichtigste Fest im Jahresverlauf. Was am 20. April verschenkt wird, wo gekauft wird und in welchen Bundesländern die Menschen am spendabelsten sind, hat der Handelsverband erhoben.