Erstmals seit 15 Jahren gibt‘s quirligen Nachwuchs

Was für die Besucherinnen und Besucher des Zoo Salzburg etwas wirklich Besonderes ist, hat auch für die Mitarbeitenden absoluten Seltenheitswert. „Tatsächlich ist der aktuelle Nachwuchs das erste Jungtier seit langen 15 Jahren“, weiß Geschäftsführerin Sabine Grebner. „Das lag unter anderem daran, dass wir in der jüngsten Vergangenheit ausschließlich männliche Tiere hatten. Erst vor einem Jahr sind zwei neue Weibchen und zwei Männchen bei uns in Salzburg eingezogen.“