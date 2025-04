Liefering will die Achterbahnfahrt beenden

Das Selbstvertrauen bei den Jungbullen stimmt. In der vergangenen Runde jubelte Liefering in der zweiten Liga über einen verdienten 3:0-Sieg gegen den FAC. Doch ein voller Erfolg half der Beichler-Elf in der aktuellen Spielzeit nicht für die nächste Partie. Denn nur einmal gab es 2024/25 zwei „Dreier“ hintereinander (2:1 gegen Stripfing, 1:0 in Voitsberg). Ansonsten glich die Liefering-Formkurve einer Achterbahnfahrt. Auch im Frühjahr folgte auf den Sieg gegen Lafnitz das strafverifizierte 0:3 in Bregenz, danach das 3:1 gegen Ried gefolgt vom mageren 0:1 bei Sturm II. Heute (14.30) soll es bei Horn besser laufen. „Wir stellen uns auf einen harten Gegner ein, gegen den wir für einen Sieg viel investieren müssen“, sagt Trainer Daniel Beichler.