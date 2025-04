Ersatznest für brütende Störche errichtet

In Lamprechtshausen hat die Firma in Absprache mit den Vogelkundlern des Landes ein Ersatznest für brütende Störche gebaut. In der Nähe des Standorts eines Brutplatzes auf einem Strommasten vom letzten Jahr in Holzhausen errichteten Mitarbeiter der Salzburg Netz in rund neun Metern Höhe einen Stahlkorb.