Ladendiebstähle und Einbruch jetzt geklärt

Zu einem Einbruch in ein Firmengebäude in Werfenweng kam es bereits im August 2024. DNA-Spuren brachten nun einen Treffer. Ein 37-jähriger Kosovare soll dafür verantwortlich sein. Gegen den Mann liegt bereits ein europäischer Haftbefehl vor, weil er auch in Deutschland gesucht war. Weitere Ermittlungen laufen.