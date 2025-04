Grünau blüht im Frühjahr wie in der Vorsaison auf

Die Ähnlichkeiten zum Vorjahr sind groß. Westligist Wals-Grünau startete ins Frühjahr 2024 mit drei Siegen (2:1, 2:0, 1:0), wurde am Ende mit vier Punkten Rückstand auf Platz drei Siebenter. Auch heuer gewannen die Flachgauer die ersten drei Partien (2:0, 1:0, 2:0). Dieses Jahr hat die Verteidigung rund um Kapitän Thomas Pertl noch die weiße Weste stehen: „Wir haben kein spezielles Augenmerk auf die Defensive gelegt. Ich finde, dass wir das als Kollektiv gut machen.“ Das soll auch im Derby gegen den FC Pinzgau so bleiben. Die Saalfeldener hatten bisher einen schweren Start ins Frühjahr. Den verschobenen Auftakt gegen Kuchl verloren sie 2:4 so wie auch das Match in Reichenau. Zuletzt musste das Heimspiel gegen Lauterach wegen Regens abgebrochen werden. Dennoch warnt Pertl: „Ich erwarte ein ziemlich ausgeglichenes Spiel, es wird auf Kleinigkeiten ankommen.“