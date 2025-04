Klauentiere müssen in Aiderbichl vom Besucherhof

Beim Tiergnadenhof Gut Aiderbichl mit seinen drei besuchbaren Höfen in Henndorf, Iffeldorf bei München und Deggendorf in Bayern bereitet man aufgrund der Ausbreitung der Maul- und Klauenseuche in Österreichs Nachbarländer den Abtransport der Klauentiere von den drei Besucherhöfen vor. Diese sollen ab heute, Freitagnachmittag, zu Höfen gebracht werden, wo keine Besucher zugelassen sind, sagte Geschäftsführer und Stiftungsvorstand Dieter Ehrengruber.