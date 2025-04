Star-DJ Gigi D‘Agostino brachte Salzburg zum Beben

Schon am Einlass erhielten die tausenden Besucher am Freitagabend einen Vorgeschmack darauf, was sie kurz darauf in der Salzburgarena erwarten sollte. Die Musikfans bekamen blinkende Styroporstangen in die Hand gedrückt – damit war alles angerichtet für eine bunte und wilde Techno-Party im Stil der 90er- und frühen 2000er-Jahre.