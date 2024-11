Flog Charles 1975 mit UFO-Prototyp über Kanada?

„Wissenschaftler und Politiker müssen sich engagieren – es gibt etwas Unidentifiziertes am Himmel, das die Menschen auf der ganzen Welt sehen. Es ist keine lustige Sache mehr.“ Lees neuer Film „The Rendelsham UFO – The British Roswell“ befasst sich mit den Beweisen für eine UFO-Landung auf britischem Boden und behauptet, dass die Wahrheit von der britischen Regierung vertuscht wurde. Er soll nächsten Monat in die Kinos kommen, während „The King of UFOs“ in manchen Ländern auf Amazon Prime Video und Tubi gestreamt wird.