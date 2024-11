Kate & William gratulieren Charles mit liebem Foto

Der Geburtstag britischer Monarchen wird traditionell zweimal gefeiert: Am tatsächlichen Datum und am zweiten Samstag im Juni mit der farbenfrohen Parade „Trooping the Colour“, bei der die Royals eine Prozession Hunderter Gardesoldaten über die Prachtstraße The Mall in London anführen. Höhepunkt ist stets der Überflug der Royal Air Force mit Dutzenden Flugzeugen und Hubschraubern, während die Royals vom Balkon des Buckingham-Palasts winken.