Für welche Patienten die Telemedizin ein Segen ist

Die Telemedizin wird Patienten in Zukunft in vielen Bereichen begleiten. Was sie kann? Ein Tiroler Pilotprojekt für krebskranke Kinder zeigt den Nutzen für Patienten und Angehörige, aber auch für Spitäler mit Personalnot. Die Kinderonkologie ist nicht das einzige Einsatzfeld.