Vanessa Herzog: „Habe noch eine Rechnung offen“

Die „Krone“ traf sich mit Österreichs größter Hoffnung im Eisschnelllauf. Dabei sprach die 30-Jährige über Entbehrungen wie den Verzicht auf Sommer-Urlaub, ihren Privat-Zoo mit fast 50 Tieren und natürlich den großen Traum von Edelmetall bei Olympia.
Vanessa Herzog geht tief in die Hocke und wartet auf das Startsignal. Ehemann und Trainer Tom steht direkt neben der Strecke und hat die Stoppuhr in der Hand. Als die „Krone“ das Duo besucht, wird schnell klar: Die beiden gibt es nur im Doppelpack!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.