Österreicher erstmals unter weiblichem Kommando

Trotz des Krieges im Libanon und der damit einhergehenden Gefährdungslage der UNO-Mission UNIFIL hält auch das rot-weiß-rote Kontingent die Stellung im Land. Nun kommt es auch zu einer planmäßigen Rotation: 81 Soldatinnen und Soldaten sind am Montag in der Kaserne Götzendorf (Bezirk Bruck an der Leitha) von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner feierlich Richtung Libanon verabschiedet worden. Erstmals wird das österreichische Kontingent von einer Frau angeführt.